EURO 2020 A Grubu 3. ve son hafta maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Takım'ımızda teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in o sözleri:

İsviçre ve Türkiye ikincilik adayı takımlardı. Şimdi son şansımız. 2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz.

Umut'un sakatlığı var, yerine Mert'le başlayacağız. Diğerleri de bir tercih tabii. Oyun içinde yine değişiklikler olabilir.

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