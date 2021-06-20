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İsviçre-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş: Son şansımız

Şenol Güneş'ten İsviçre maçı yorumu! Son şansımız
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

() A Grubu 3. ve son hafta maçında 'ımız, ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup olan , gruptan çıkmak için bu maçı kazanıp diğer ihtimalleri bekleyecek. Mücadele öncesinde teknik direktör açıklamalarda bulundu. Güneş, "Son şansımız" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

3. ve son hafta maçında ile karşılaşacak 'ımızda teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in o sözleri:

İsviçre ve ikincilik adayı takımlardı. Şimdi son şansımız. 2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz.

Umut'un sakatlığı var, yerine Mert'le başlayacağız. Diğerleri de bir tercih tabii. Oyun içinde yine değişiklikler olabilir.

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