20 Haziran 2021, Pazar
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İsviçre-Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş: Son şansımız
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son hafta maçında A Milli Takım'ımız, İsviçre ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup olan Bizim Çocuklar, gruptan çıkmak için bu maçı kazanıp diğer ihtimalleri bekleyecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Son şansımız" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 A Grubu 3. ve son hafta maçında İsviçre ile karşılaşacak A Milli Takım'ımızda teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in o sözleri:
İsviçre ve Türkiye ikincilik adayı takımlardı. Şimdi son şansımız. 2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz.
Umut'un sakatlığı var, yerine Mert'le başlayacağız. Diğerleri de bir tercih tabii. Oyun içinde yine değişiklikler olabilir.
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