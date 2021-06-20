A Milli Takım'ımız EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçın ardından 0 puanda bulunan milliler, en iyi 3. olarak bir üst tura yükselme umutlarını korumak için bu maçı kazanmak zorunda. Öte yandan İsviçre ise oynadığı Galler ve İtalya maçlarından aldığı 1 puanı, bu maçı da kazanarak 4'e yükseltmek istiyor. Grubun son maçı olacak olan bu karşılaşma ay yıldızlıların turnuvadaki en kritik virajlarından da birisi. İsviçre - Türkiye maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri

A Milli Takım'ımız 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk iki maçından eli boş ayrılan millilerimiz, İsviçre karşısında galibiyete uzanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Öte yandan İsviçre'nin ise bir üst tura yükselmek için 3 puana ihtiyacı var. İsviçre - Türkiye maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan İsviçre - Türkiye maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını, Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR hakemi ise Almanya'dan Bastian Dankert.



A Grubu'nda günün diğer maçında İtalya ile Galler, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. Bu karşılaşma da İsviçre - Türkiye maçıyla aynı anda başladı.

İSVİÇRE - TÜRKİYE İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Seferovic, Embolo.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakika A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TEK ŞANS GALİBİYET

A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek. Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK

Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı.

Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

İsviçre ile Türkiye arasında Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

MAÇ ÖNCESİ TÖREN YAPILDI

Türkiye-İsviçre karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı'nda kısa bir tören düzenlendi.

Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası'nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960'dan bugüne kadar kazanılan Avrupa şampiyonluklarının görüntüleri yer aldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: "ÜZGÜNÜZ"

A Milli Takım oyuncusu Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada, "Bizi sevenlere ve halkımıza bu sonuçları verdiğimiz için üzgünüz. Son maçımız var. Bu maçı en iyi şekilde, bize yakışan şekilde oynayarak, 3 puanla devam etmek istiyoruz. Son şansımız. Hepimiz üzgünüz. Yeni bir şans ve yeni bir maç. Son antrenmanı yapıp maçı bekleyeceğiz" diye konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMALAR

"Başarısızlık yalnızlıktır. Şu andaki başarısızlığınızda; bazen söylerken laf olsun diye değil takımın sorumlusu benim. Görev veren benim. Görevi ben verdiğim için başarısızlığın sorumluluğunu almak eziklik değildir. Performans olarak da form olarak da doğru düşüncelerinizi gerçeğe dönüşmediğini görebiliyorsunuz. Oyuncu için de aynıdır; çıkar sahaya en iyisini yapmaya çalışır ama beklediği gibi olmaz. Ben oyuncularımızın teknik, taktik, fizik güçlerinin daha iyi olduğunu biliyorum ama bu sahaya yansımadı işte. Yediğimiz ikinci gol, birinci gol... Oyun içindeki dikkatlerimiz. Az yaptığımız hataları çok yaptık. İlk maçtaki dikkatimizin dışında o kadar olumsuzluklar oldu ki o yüzden de bu sıkıntılar oldu. Grupta şansımızın az olması beklediğimiz bir şey değildi. Bizim şu an Galler'in yerinde olmamız lazımdı. Onlar bunu iyi değerlendirdi. İtalya maçını herkes kaybedebilir ama Galler maçını kaybettiğinizde, o zaman tek maça kalıyorsunuz. Aynı şey İsviçre için de geçerli. Oyuncu grubuma güveniyorum. Zaman zaman yaptığımız seçimler tartışılabilir ama neyi yaptığımızı, neyi yapmadığımızı konuşuyorum. Sahaya inandığımız bir oyun koyuyoruz. Kadro seçiminde de aynı şekilde. Bu zaman zaman başarıya dönebilir bazen de başarısızlığa. Keşkelerle olacak bir durum yok. İnandığımız doğrultuda bir kadro sapaya sürüyoruz. 2 maçta dalgalanma meydana gelebiliyor. Sonuçlar kötü gittiği zaman yapılacak tüm eleştiriler gereksiz konulara gidiyor. Yönetim bizi yalnız bırakmadı. Oynayanlar huzursuz diye bir şey yok. Oynayanlar da huzursuz o zaman. Tatil havasında geçen bir kamp oldu. Yerli oyuncuları 18'inde kampa aldık, yurt dışındaki oyuncular 25'inde geldiler. Zaten oynayan oyuncular olarak geldiler. Forma adaleti konuşulabilir ama daha çok antrenmanlara ve takım bütünlüğüne bakarak sahaya çıktık. Bunlar da normal olarak eleştirilecektir. Biz favori takım olarak gelmedik, favori olmak için geldik. Tecrübe oyuncuların sadece yaşıyla ilgili değil. Mesela yediğimiz ikinci golde, 4 dakika uzatma verdi hakem ama tartışma olduğu için 6 dakikaya uzattı. Biz bunu kullanamadık ve rakip 2 korner atarak 1 gol buldu. Bu tecrübedir. Yani saha içindeki durumu yönetmektir. Hatalardan ders alarak hareket etmek önemli. Merih kafayla golü atsaydı 1-1 olacaktı. Kornerde aynı atış şekliyle gol yedik. Çağlar'ın söylediği gibi bunların eleştirilmesi başka bir şey, hatalardan ders almak başka bir şey. UEFA bize 'Basına en çok antrenman açan sizsiniz' dedi. Buradaki iki kötü sonuçtan sonra çok iyi yaptık, yanlış olmadı demek değil. Bazı yanlışlar, ortaya koyduğunuz senaryonun çıkmamasıyla da çıkabilir. Bu durum oyuncu için de geçerli. Norveç, Hollanda maçının kadrosuna çıkarken daha çok şey bekleyebilirim. Takım bütünlüğü, kamplar, küçük küçük sebepler bulunup söylenebilir. Ama ortalığı toz dumana katarak havayı bozmaya gerek yok. Oyuncularıma 'Sizinle gurur duyuyorum ve sizlere inanıyorum. Gelecekte de en iyisini siz yapacaksınız' dedim."

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