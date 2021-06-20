A Milli Takım'ımız EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçın ardından 0 puanda bulunan milliler, en iyi 3. olarak bir üst tura yükselme umutlarını korumak için bu maçı kazanmak zorunda. Öte yandan İsviçre ise oynadığı Galler ve İtalya maçlarından aldığı 1 puanı, bu maçı da kazanarak 4'e yükseltmek istiyor. Grubun son maçı olacak olan bu karşılaşma ay yıldızlıların turnuvadaki en kritik virajlarından da birisi. İsviçre - Türkiye maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri

A Milli Takım'ımız 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk iki maçından eli boş ayrılan millilerimiz, İsviçre karşısında galibiyete uzanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Öte yandan İsviçre'nin ise bir üst tura yükselmek için 3 puana ihtiyacı var. İsviçre - Türkiye maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan İsviçre - Türkiye maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını, Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR hakemi ise Almanya'dan Bastian Dankert.



A Grubu'nda günün diğer maçında İtalya ile Galler, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. Bu karşılaşma da İsviçre - Türkiye maçıyla aynı anda başladı.

İSVİÇRE - TÜRKİYE İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Seferovic, Embolo.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakika A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.

26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.

Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.

43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı İsviçre'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

TEK ŞANS GALİBİYET

A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek. Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK

Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı.

Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

MAÇ ÖNCESİ TÖREN YAPILDI

Türkiye-İsviçre karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı'nda kısa bir tören düzenlendi.

Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası'nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960'dan bugüne kadar kazanılan Avrupa şampiyonluklarının görüntüleri yer aldı.

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