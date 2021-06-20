A Milli Takım'ımız EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçın ardından 0 puanda bulunan milliler, en iyi 3. olarak bir üst tura yükselme umutlarını korumak için bu maçı kazanmak zorunda. Öte yandan İsviçre ise oynadığı Galler ve İtalya maçlarından aldığı 1 puanı, bu maçı da kazanarak 4'e yükseltmek istiyor. Grubun son maçı olacak olan bu karşılaşma ay yıldızlıların turnuvadaki en kritik virajlarından da birisi. İsviçre - Türkiye maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri

A Milli Takım'ımız 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. Gruptaki ilk iki maçından eli boş ayrılan millilerimiz, İsviçre karşısında galibiyete uzanarak kötü gidişi sonlandırmak istiyor. Öte yandan İsviçre'nin ise bir üst tura yükselmek için 3 puana ihtiyacı var. İsviçre - Türkiye maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan İsviçre - Türkiye maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını, Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR hakemi ise Almanya'dan Bastian Dankert.

A Grubu'nda günün diğer maçında İtalya ile Galler, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor. Bu karşılaşma da İsviçre - Türkiye maçıyla aynı anda başladı.





İSVİÇRE - TÜRKİYE İLK 11'LER

İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Seferovic, Embolo.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇINDAN NOTLAR

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu son maçında Bakü'de İsviçre ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi.

EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk 2 maçını kaybeden A Milli Takım, son maçında İsviçre karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Güneş; Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür'e, Okay Yokuşlu'nun yerine Merih Demiral'a, Kenan Karaman'ın yerine ise İrfan Can Kahveci'ye şans verdi. Tecrübeli teknik adam şu 11 ile sahaya çıktı:

"Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz."

İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11'DE

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı sebebiyle Umut'un yerine Mert'e ilk 11'de görev verirken; geçtiğimiz maç ön liberoda oynattığı Okay'ın yerine Kaan Ayhan'ı kaydırırken, Merih Demiral'ı da stopere monte etti. Güneş, geçtiğimiz maç 11 oynayan Kenan Karaman'ın yerine ise İrfan Can'a görev verdi. Yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci EURO 2020'de ilk kez 11'de şans bulmuş oldu.

TRİBÜNLER GALLER MAÇINA ORANLA BOŞ KALDI

Karşılaşmada tribünler de bir önceki maça göre boş kaldı. A Milli Takım'ın A Grubu'nun 2'nci maçında karşılaştığı Galler maçına göre tribünlerde ilgi az olurken, rakip İsviçre'yi ise çok az sayıda taraftar takip etti.

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