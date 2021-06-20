20 Haziran 2021, Pazar

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Hakan Çalhanoğlu İsviçre-Türkiye maçı sonrası EURO 2020'yi yorumladı! "İstediğimiz gibi olmadı"

Çalhanoğlu turnuvayı yorumladı! İstediğimiz gibi olmadı
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

A Milli Takım'ımız, A Grubu son maçında 'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, turnuvaya veda etti. İsviçre- maçının ardından konuşan , "İstediğimiz gibi olmadı" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu son hafta maçında A Milli Takım'ımız 'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Çalhanoğlu'nun o sözleri:

Turnuvaya büyük hedeflerle geldik hayal kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Sizler nasıl üzgünseniz biz de üzgünüz. Burak Ağabey, ben, Ozan kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Turnuvanın en geç takımı biziz, tecrübe kazandık.

Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik. Önümüzdeki turnuva çok önemli. Başımızı dik tutmalıyız. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Biz 'yiz! Halkımızdan özür dileriz. Yola devam edeceğiz. Daha önümüzde çok turnuva var.

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