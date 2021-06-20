20 Haziran 2021, Pazar
Hakan Çalhanoğlu İsviçre-Türkiye maçı sonrası EURO 2020'yi yorumladı! "İstediğimiz gibi olmadı"
A Milli Takım'ımız, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, turnuvaya veda etti. İsviçre-Türkiye maçının ardından konuşan Hakan Çalhanoğlu, "İstediğimiz gibi olmadı" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu son hafta maçında A Milli Takım'ımız İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.
İşte Çalhanoğlu'nun o sözleri:
Turnuvaya büyük hedeflerle geldik hayal kurduk. İstediğimiz gibi olmadı. Sizler nasıl üzgünseniz biz de üzgünüz. Burak Ağabey, ben, Ozan kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Turnuvanın en geç takımı biziz, tecrübe kazandık.
Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik. Önümüzdeki turnuva çok önemli. Başımızı dik tutmalıyız. Boynumuzu eğmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz! Halkımızdan özür dileriz. Yola devam edeceğiz. Daha önümüzde çok turnuva var.
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