20 Haziran 2021, Pazar

HABERLER

Biz 'bitti' demeden bitmez! İşte Türkiye-İsviçre maçı muhtemel 11'leri

Biz 'bitti' demeden bitmez! İşte Güneş'in İsviçre maçı 11'i
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu'nda ilk iki maçında İtalya ve Galler'e kaybeden 'ımız, 3. ve son hafta maçında ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçı kazanıp en iyi 3. olacak 4 takımdan biri olarak gruptan çıkmak istiyor. İşte -İsviçre maçı muhtemel 11'leri... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Büyük umutlarla gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 0 çeken için bugün son şans... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, en iyi 4 üçüncüden biri olmak için bekleyecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. 6 gruptan ilk iki ile en iyi 4 üçüncünün son 16'ya kalacağı 'de bu şansını son ana kadar kullanacak olan , diğer grupta oynanacak maçları da takip edecek.

İŞTE O İHTİMALLER

İsviçre'yi yenmesi halinde puanını 3'e çıkaracak olan A Milli Takım'ın en iyi 4 üçüncüden biri olmasını sağlayacak ihtimaller arasında şu üçü öne çıkıyor: D Grubu'nda son maçlara birer puanla giren Hırvatistan-İskoçya maçının berabere sonuçlanması, B Grubu'nda da Belçika'nın Finlandiya'yı 4 farklı skorla geçmesi ya da Danimarka'nın Rusya'yı en az 2 farklı sonuçla yenmesi... Bu 3 ihtimalin dışında diğer gruplarda da alınacak sonuçlar A Milli Takım'ı son 16'ya taşıyabilir.

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Rıdvan, Okay, Cengiz, Hakan, İrfan Can, Yusuf, Burak

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Mbabu, Shaqiri, Embolo, Seferovic

TEK EKSİK VAR

Ay-yıldızlı ekibimizde önceki iki maçın kadrosundan tek eksik olacak. Sol bekte görev yapan , sakatlığı nedeniyle bugün oynamayacak. Umut'un yerine Rıdvan'ın forma giymesi bekleniyor.

2021'DEKİ 9. MAÇ

Türkiye, bugünkü İsviçre maçıyla 2021'deki 9. sınavına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde 11 gol gördü.

595

A Milli Takım, bugün tarihindeki 595. sınavına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi aldı. Ekibimiz, 789 kez rakip fileleri havalandırırken, 848 gol yedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Ginter'den eşine duygusal bakış! Ginter'den eşine duygusal bakış!
İspanya Polonya'ya takıldı İspanya Polonya'ya takıldı
Gol düellosunda kazanan Almanya! Gol düellosunda kazanan Almanya!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör