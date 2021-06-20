20 Haziran 2021, Pazar

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Abdülkadir Ömür 3 maçta da kadroda yer almadı

Abdülkadir Ömür 3 maçta da kadroya giremedi
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası'nda () mücadele eden A Milli Takım'ımızda , gruptaki 3 karşılaşmada da 23 kişilik maç kadrosunda yer alamadı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da, sakatlığı bulunan 'ın yanı sıra ve , 23 kişilik kadroda yer bulamayan isimler oldu. Turnuvanın ilk maçında , Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almazken, karşılaşmasında ise Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve dışarıda kalan isimler olmuştu. Teknik Direktör kadroda yer alan 26 futbolcudan 25 ismi, 3 grup maçında kadroya dahil ederken, yalnızca Abdülkadir Ömür 3 maçta da 23 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.

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