Abdülkadir Ömür 3 maçta da kadroda yer almadı
2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden A Milli Takım'ımızda Abdülkadir Ömür, gruptaki 3 karşılaşmada da 23 kişilik maç kadrosunda yer alamadı. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 A Grubu 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da, sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür, 23 kişilik kadroda yer bulamayan isimler oldu. Turnuvanın ilk maçında Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almazken, Galler karşılaşmasında ise Rıdvan Yılmaz, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal dışarıda kalan isimler olmuştu. Teknik Direktör Şenol Güneş kadroda yer alan 26 futbolcudan 25 ismi, 3 grup maçında kadroya dahil ederken, yalnızca Abdülkadir Ömür 3 maçta da 23 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.
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