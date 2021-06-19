Son dakika spor EURO 2020 haberleri: İskoçya taraftarları İngiltere maçının ardından sokağa döküldü

Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası D Grubu 2. maçında İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 soan erdi. Maçın düdüğünün ardında İskoçyalı taraftarlara sokaklarda kutlama yaptı.

EURO 2020'de Wembley'de oynanan grup maçında İskoçya ile İngiltere karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberliğin ardından Londra sokaklarında galibiyeti kutlayan İskoçlardan 26'sı taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.



GOL SESİ ÇIKMADI

EURO 2020'de grup maçları devam ederken, İngiltere'de Wembley Stadı'nda oynanan maçta İngiltere ve İskoçya karşı karşıya geldi.

Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.



BİNLERCE İSKOÇ LONDRA SOKAKLARINDA

0-0'lık beraberliğin ardından binlerce İskoç Londra'da Leicester Meydanı'nda kutlama için bir araya geldi.



POLİS MÜDAHALESİ

İngiliz polisinin meydanı terk etmeleri konusunda uyarıları sonuç vermeyince İskoç taraftarlara müdahale edildi.

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