19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor EURO 2020 haberleri: İskoçya taraftarları İngiltere maçının ardından sokağa döküldü

İskoçya sokağa döküldü!
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika haberleri: 2. maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 soan erdi. Maçın düdüğünün ardında İskoçyalı taraftarlara sokaklarda kutlama yaptı.

'de 'de oynanan grup maçında ile karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberliğin ardından Londra sokaklarında galibiyeti kutlayan İskoçlardan 26'sı taşkınlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

GOL SESİ ÇIKMADI

EURO 2020'de grup maçları devam ederken, İngiltere'de 'nda oynanan maçta İngiltere ve İskoçya karşı karşıya geldi.

Mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi.

BİNLERCE İSKOÇ LONDRA SOKAKLARINDA

0-0'lık beraberliğin ardından binlerce Londra'da 'nda kutlama için bir araya geldi.

POLİS MÜDAHALESİ

polisinin meydanı terk etmeleri konusunda uyarıları sonuç vermeyince İskoç taraftarlara müdahale edildi.

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