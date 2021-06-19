19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Ukrayna-Avusturya maçını Cüneyt Çakır yönetece

Çakır'a kritik görev!
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika haberleri: 3. maçında ile arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

FIFA kokartlı hakem , ile takımları arasında 21 Haziran Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubu müsabakasını yönetecek.

Romanya'nın Bükreş şehrindeki Bükreş Ulusal Arena Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Siebert (Almanya) olacak. Karşılaşmada Massimiliano Irrati (İtalya) VAR, Jose Maria Sanchez Martinez (İspanya) AVAR1, Inigo Prieto Lopez de Cerain (İspanya) AVAR2 ve Juan Martinez Munuera (İspanya) AVAR3 olarak görev yapacak.
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