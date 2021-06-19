20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberleri: İspanya 1-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya Polonya'ya takıldı
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nda , ile 1-1 berabere kalarak turnuvadaki ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı. İspanya'nın golü Morata'dan gelirken, Polonya'nın golünü kaydetti.

'nda ile , 'nda karşı karşıya geldi. Grupta galibiyeti bulunmayan iki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

İspanya'nın golü 25. dakikada 'dan gelirken, Polonya'nın golünü 54. dakikada Robert kaydetti.

Gruptaki ikinci maçından da beraberlikle ayrılan İspanya, 2 puanla 3. sırada yer aldı. Polonya ise ilk puanını alarak 1 puanla son sırada kaldı.

E Grubu'ndaki son müsabakalar olan - Polonya ve - İspanya maçları 23 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da oynanacak.

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