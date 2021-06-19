Son dakika EURO 2020 haberleri: İspanya 1-1 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 E Grubu'nda İspanya, Polonya ile 1-1 berabere kalarak turnuvadaki ikinci maçından da galibiyet çıkaramadı. İspanya'nın golü Morata'dan gelirken, Polonya'nın golünü Lewandowski kaydetti.
EURO 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya, Sevilla Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Grupta galibiyeti bulunmayan iki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
İspanya'nın golü 25. dakikada Alvaro Morata'dan gelirken, Polonya'nın golünü 54. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Gruptaki ikinci maçından da beraberlikle ayrılan İspanya, 2 puanla 3. sırada yer aldı. Polonya ise ilk puanını alarak 1 puanla son sırada kaldı.
E Grubu'ndaki son müsabakalar olan İsveç - Polonya ve Slovakya - İspanya maçları 23 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da oynanacak.
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