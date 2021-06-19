EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da Şenol Güneş ve Çağlar Söyüncü İsviçre maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güneş, "İlk maçın olumsuzluğu bizi çok etkiledi. Hem oyun hem sonuç olarak özgüven kaybına uğradık. Aynı zamanda oyun aklımızı ve coşkumuzu da olumsuz etkiledi. İsviçre maçında orta sahada değişiklik olacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de A Milli Takım'da İsviçre maçı öncesi Şenol Güneş ve Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Güneş ve Söyüncü'nün açıklamaları...

Çağlar Söyüncü: "Bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz. Son maçımız var. En iyi ve bize yakışan şekilde 3 puan alıp devam etmek istiyoruz, kapatırsak da böyle kapatmak istiyoruz. Yarın son şansımız. Hepimiz üzgünüz ama yarın yeni bir şans."

"Daha önce de savunma anlamında sadece iki kişi olarak ön plana çıkmak istemediğimizi söylemiştim. Takım halinde savunma yapmak önemli. Savunma oyuncusu olarak 2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici. Buradan doğru dersleri çıkarmak istiyoruz."

"Her maçtan sonra özeleştiri yapıyoruz. Bunları yapmasak buralara gelmezdik. Galler maçında son dakikalarda öyle bir hata yapmak istemezdik. Hepimiz bu takımın bir parçasıyız, hepimiz eşitiz."

Şenol Güneş: "İlk maçın olumsuzluğu bizi çok etkiledi. Hem oyun hem sonuç olarak özgüven kaybına uğradık. Aynı zamanda oyun aklımızı ve coşkumuzu da olumsuz etkiledi. Galler maçının ilk bölümünde de bu devam etti."

"İlk maçta her türlü oyunu ve sonucu bekleyebilirdik ama Galler maçı ağır geldi. 2 maç sonunda olduğumuz durum hiç hayal ettiğimiz bir şey değildi. Üzgünüz. Toplumun bizden ne kadar umutlu olduğunu biliyoruz ve beklentilerin altında kaldık."

"Beklentilerin altında kalmak genç kadromuzu olumsuz etkiledi. Özellikle ilk maçtan sonra sanki dünyanın sonu gibi bir hal vardı. Başarıya giden yolda başarısızlığı görmek ve bunu aşmak gerekir. Bunu ikinci maçta aşamadık."

"4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu. Biz ülkemizi iyi tanıtmak ve başarı elde etmek istiyorduk. Biz bu oyuncularla devam edeceğiz. Gelecek 10 yılın oyuncuları bu oyuncular. Kadro bu."

"Hayat her zaman istediğiniz gibi gitmez. Bundan sıyrılıp yeni maça hazırlanacaklar. Ben de oyuncularımdan bu başarıyı bekliyorum. En iyiler arasında olmak için buraya geldik ama şu anda en iyi olarak çıkamadık. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Üzgünüz."

"Ben de dahil hepimiz performansımızın altındayız. Bu sonuca da yansıdı. Sahaya sürdüğümüz oyuncular beklentilerimizin olduğunun farkındalar. İki maçta da top tutmakta zorluk yaşadık."

"Kötü sonuçları, üzerime aldım. Bu bir eziklik değildir. Görevi veren benim, görevi yapan oyuncularım. Görevi ben verdiğim için sorumlu benim. 4 yıl bekleyip çok büyük emek vererek geldiğimiz bu turnuvadan geri dönmek bizim için üzüntü verici oldu."

"Okay, Ozan, Yusuf, Hakan gayet iyiydiler öncesinde ama son iki maçta beklentilerimizin altında. Umut zaten olmayacak. Yerine başka bir arkadaş olacak. Orta sahada değişiklik olacak."

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