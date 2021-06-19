19 Haziran 2021, Cumartesi

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım'da Mert Müldür konuştu! "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor"

Mert Müldür: Bir an önce toparlanmamız gerekiyor
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2021

Şampiyonası'nda 'da , açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, " maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. ve ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

İki yenilginin ardından karşılaşmasının kolay geçmeyeceğinin altını çizen şunları söyledi:

"İsviçre maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. ve ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum."

Küçük bir şans olsa da eleme turlarına çıkmak istediklerini dile getiren , "Gruptan çıkamasak da turnuvayı iyi bitirmeyi umuyoruz" dedi.

"TARAFTARLARIN DÖNMESİ GÜZEL OLDU"

Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oynanmasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Mert Müldür, "Bana göre bu durum taraftarlar için iyi bir şey. 'nın dört bir yanındaki taraftarlar stadyuma gelme fırsatına sahipler. Maçlarımızın 'de olması aslında bizim için çok iyi oldu. halkı bizi terk etmedi. Onlar her zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarların önünde oynamamak herkesi çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Geri döndükleri için çok mutluyuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu ediyor. Yani çok daha iyi bir durum" yorumunda bulundu.

Kendilerini her zaman destekleyen taraftara da teşekkür eden Mert Müldür, "Turnuva boyunca bize destek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz. İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi desteklemekten vazgeçmezler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı taraftarlarımıza da göndermek isterim. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İskoçya sokağa döküldü! İskoçya sokağa döküldü!
Çakır'a kritik görev! Çakır'a kritik görev!
Halil Dervişoğlu: Bizi destekleyenlerden özür dileriz! Halil Dervişoğlu: Bizi destekleyenlerden özür dileriz!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör