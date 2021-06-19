Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım'da Mert Müldür konuştu! "Bir an önce toparlanmamız gerekiyor"

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da Mert Müldür, açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "İsviçre maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. İtalya ve Galler ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

İki yenilginin ardından İsviçre karşılaşmasının kolay geçmeyeceğinin altını çizen Mert Müldür şunları söyledi:

"İsviçre maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. İtalya ve Galler ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum."

Küçük bir şans olsa da eleme turlarına çıkmak istediklerini dile getiren A Milli futbolcu, "Gruptan çıkamasak da turnuvayı iyi bitirmeyi umuyoruz" dedi.

"TARAFTARLARIN DÖNMESİ GÜZEL OLDU"

Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oynanmasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Mert Müldür, "Bana göre bu durum taraftarlar için iyi bir şey. Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarlar stadyuma gelme fırsatına sahipler. Maçlarımızın Bakü'de olması aslında bizim için çok iyi oldu. Azerbaycan halkı bizi terk etmedi. Onlar her zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarların önünde oynamamak herkesi çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Geri döndükleri için çok mutluyuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu ediyor. Yani çok daha iyi bir durum" yorumunda bulundu.

Kendilerini her zaman destekleyen taraftara da teşekkür eden Mert Müldür, "Turnuva boyunca bize destek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz. İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi desteklemekten vazgeçmezler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı taraftarlarımıza da göndermek isterim. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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