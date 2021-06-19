19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu! "Bizi destekleyenlerden özür dileriz"

Halil Dervişoğlu: Bizi destekleyenlerden özür dileriz!
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nda ile 'de kozlarını paylaşacak olan A 'da açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, geride kalan 2 maçta daha fazlasını yapmaları gerektiğini belirterek, " karşısında sahadan 3 puanla ayrılmalıyız" dedi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

son maçında ile Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan 'nda genç futbolcu açıklamalarda bulundu. 'de beklediklerinden farklı bir tabloyla karşılaştıklarını kaydeden Dervişoğlu, "İyi sonuçlar alamadık ve ekip olarak gerçekten çok üzgünüz. Oynayacağımız bir maçımız daha var ve şimdi o maça odaklandık. Taraftarımızın da desteğini aldık, bu fırsatı değerlendirmeliydik ama yapamadık. Bence daha fazlasını yapmalıydık. Telafi etmemiz gereken çok şey var. O yüzden takım olarak küçük bir şansımız olsa da yüzde 100'ümüzü maçında vermemiz gerekiyor. Milletimize borçluyuz. Bu nedenle sahadan galip ayrılmalıyız. Bu maçta her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ DESTEKLEYENLERDEN ÖZÜR DİLERİZ"

'ın genç bir ekip olduğunun ve deneyimlerinin sadece bu turnuvayla sınırlı tutulmaması gerektiğinin altını çizen Halil Dervişoğlu, "Gelecek yıl var, başka oyunlar var. Buradaki genç takımın devam etmesi ve sonraki turnuvalarda iyi sonuçlar alması gerekiyor. Bu güzel sonuçları alacağız ve genç oyuncularımız en iyi kulüplere katılmaya devam edecekler" diye konuştu. Bakü'de ciddi bir taraftar desteğini arkalarında hissettiklerini de kaydeden genç futbolcu, "Bizi burada olsun olmasın destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstenilen sonuçları alamadığımız için üzgünüz. Onlardan özür diliyorum. Yine de az olan şansımızı kullanabilmek için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.


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