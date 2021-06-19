19 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım İsviçre'ye karşı 13 yıl sonra sahada!

Milli Takım İsviçre'ye karşı 13 yıl sonra sahada!
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Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 Giriş Tarihi: 19.06.2021

, üçüncü maçında 20 Haziran Pazar günü 'ın başkenti 'de oynayacağı İsviçre ile 13 yıl sonra tekrardan karşılaşacak. Türkiye, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

İki ülke milli takımları, bu maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.

SON MAÇ EURO 2008'DE

İki ülke milli takımları, son kez gruplarında karşı karşıya gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını geride kapattığı mücadelenin 58. dakikasında 'ün golüyle eşitliği yakalamış, 90+2. dakikada ise 'ın attığı golle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.

10. RESMİ MAÇ

Türkiye ile İsviçre A milli futbol takımlarının yaptıkları toplam 15 maçın 9'unu resmi karşılaşmalar oluşturdu.

Biri Avrupa Şampiyonası grup aşaması, 2'si , 4'ü , 2'si de play-off baraj maçı olmak üzere geride kalan 9 resmi maçta Türkiye 5, İsviçre ise 2 galibiyet alırken, 2 maç da eşitlikle sonuçlandı.

Resmi maçlarda Türkiye 14, İsviçre 10 gol attı.

Türkiye ile İsviçre arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
11.06.2008BaselEURO 20082-1
16.11.2005İstanbulDünya Kupası Play-off4-2
12.11.2005BernDünya Kupası Play-off0-2
26.04.1995BernAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-1
14.12.1994İstanbulAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-2
12.03.1986AdanaÖzel1-0
28.08.1985St.GallenÖzel0-0
20.04.1975ZürihAvrupa Şampiyonası Elemeleri1-1
01.12.1974İzmirAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-1
19.11.1973İzmirDünya Kupası Elemeleri2-0
09.05.1973BaselDünya Kupası Elemeleri0-0
26.09.1971ZürihÖzel0-4
24.09.1969İstanbulÖzel3-0
25.05.1953BernÖzel2-1
01.06.1952AnkaraÖzel1-5

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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