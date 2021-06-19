Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım İsviçre'ye karşı 13 yıl sonra sahada!
A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında 20 Haziran Pazar günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağı İsviçre ile 13 yıl sonra tekrardan karşılaşacak. Türkiye, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
İki ülke milli takımları, bu maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek.
Türk Milli Futbol Takımı, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı.
Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.
SON MAÇ EURO 2008'DE
İki ülke milli takımları, son kez EURO 2008 gruplarında karşı karşıya gelmişti.
Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını geride kapattığı mücadelenin 58. dakikasında Semih Şentürk'ün golüyle eşitliği yakalamış, 90+2. dakikada ise Arda Turan'ın attığı golle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.
10. RESMİ MAÇ
Türkiye ile İsviçre A milli futbol takımlarının yaptıkları toplam 15 maçın 9'unu resmi karşılaşmalar oluşturdu.
Biri Avrupa Şampiyonası grup aşaması, 2'si Dünya Kupası Eleme Grubu, 4'ü Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu, 2'si de Dünya Kupası Elemeleri play-off baraj maçı olmak üzere geride kalan 9 resmi maçta Türkiye 5, İsviçre ise 2 galibiyet alırken, 2 maç da eşitlikle sonuçlandı.
Resmi maçlarda Türkiye 14, İsviçre 10 gol attı.
Türkiye ile İsviçre arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|11.06.2008
|Basel
|EURO 2008
|2-1
|16.11.2005
|İstanbul
|Dünya Kupası Play-off
|4-2
|12.11.2005
|Bern
|Dünya Kupası Play-off
|0-2
|26.04.1995
|Bern
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-1
|14.12.1994
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-2
|12.03.1986
|Adana
|Özel
|1-0
|28.08.1985
|St.Gallen
|Özel
|0-0
|20.04.1975
|Zürih
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-1
|01.12.1974
|İzmir
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-1
|19.11.1973
|İzmir
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|09.05.1973
|Basel
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|26.09.1971
|Zürih
|Özel
|0-4
|24.09.1969
|İstanbul
|Özel
|3-0
|25.05.1953
|Bern
|Özel
|2-1
|01.06.1952
|Ankara
|Özel
|1-5
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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