19 Haziran 2021, Cumartesi

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Portekiz-Almanya maçı sonrası Matthias Ginter'den eşine sevgi dolu bakış!

Ginter'den eşine duygusal bakış!
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

F Grubu 2. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. 6 gollü mücadeleyi Almanya 4-2 kazanırken, maçın ardından Matthias Ginter'in eşi Christina'ya bakışı dikkat çekti. İşte o duygusal anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

F grubu maçında ile kozlarını paylaştı...

Karşılaşmayı Almanya 4-2 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini alarak 2. sıraya yükseldi.

Karşılaşma sonrası Alman futbolcu Matthias Ginter'in eşi Christina'ya bakarken çekilen görüntüsü dikkat çekti.

İŞTE O ANLAR:

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Alman futbolcu Kroos ise sevincini çocuklarıyla yaşadı

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Joshua Kimmich ve kız arkadaşı Lina Meyer

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