19 Haziran 2021, Cumartesi
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Portekiz-Almanya maçı sonrası Matthias Ginter'den eşine sevgi dolu bakış!
EURO 2020 F Grubu 2. hafta maçında Portekiz ile Almanya karşı karşıya geldi. 6 gollü mücadeleyi Almanya 4-2 kazanırken, maçın ardından Matthias Ginter'in eşi Christina'ya bakışı dikkat çekti. İşte o duygusal anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 F grubu maçında Portekiz ile Almanya kozlarını paylaştı...
Karşılaşmayı Almanya 4-2 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini alarak 2. sıraya yükseldi.
Karşılaşma sonrası Alman futbolcu Matthias Ginter'in eşi Christina'ya bakarken çekilen görüntüsü dikkat çekti.
İŞTE O ANLAR:
Alman futbolcu Kroos ise sevincini çocuklarıyla yaşadı
Joshua Kimmich ve kız arkadaşı Lina Meyer
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