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Portekiz-Almanya | CANLI

Portekiz-Almanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu 2. maçında Portekiz ile Almanya karşı karşıya geliyor. Portekiz-Almanya maçının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F Grubu 2. hafta maçında Portekiz ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Portekiz ilk maçında Macaristan'ı 3-0'la geçerken, Almanya ise Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu.

PORTEKİZ-ALMANYA İLK 11'LER:

Portekiz: , , , R. Dias, , B. Fernandes, , , W. Carvalho, C. Ronaldo, Jota.

Almanya: , Rüdiger, Ginter, , , Havertz, , , , , T. Müller.

PORTEKİZ - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - Almanya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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