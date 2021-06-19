2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu 2. maçında Portekiz ile Almanya karşı karşıya geliyor. Portekiz-Almanya maçının tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F Grubu 2. hafta maçında Portekiz ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Portekiz ilk maçında Macaristan'ı 3-0'la geçerken, Almanya ise Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu.

PORTEKİZ-ALMANYA İLK 11'LER:

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, R. Dias, Guerreiro, B. Fernandes, Bernardo, Danilo, W. Carvalho, C. Ronaldo, Jota.

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Kimmich, Havertz, Kroos, Gnabry, Gosens, İlkay, T. Müller.

PORTEKİZ - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Portekiz - Almanya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

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