Macaristan - Fransa maçı | CANLI
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda ikinci hafta maçları oynanıyor. Grubun iki iddialı takımı Macaristan ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Fransa ilk maçlar sonucunda 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Macaristan ise ilk karşılaşmasından puan alamadı ve 4. sırada yer alıyor. Macaristan - Fransa müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de ikinci hafta maçları sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Macaristan ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Macaristan, gruptaki ilk mücadelesinde Portekiz'e 3-0'la boyun eğmişti. Fransa ise Almanya ile karşılaşmış ve maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Macaristan - Fransa müsabakasının canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...
MACARİSTAN - FRANSA 11'LER
Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Szalai, Nagy, Nego, Kleinheisler, Schafer, Fiola, Adam Szalai, Sallai
Fransa: Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane, Digne, Kante, Rabiot, Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?