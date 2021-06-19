Macaristan - Fransa maçı | CANLI

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda ikinci hafta maçları oynanıyor. Grubun iki iddialı takımı Macaristan ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Fransa ilk maçlar sonucunda 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Macaristan ise ilk karşılaşmasından puan alamadı ve 4. sırada yer alıyor. Macaristan - Fransa müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de ikinci hafta maçları sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Macaristan ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Macaristan, gruptaki ilk mücadelesinde Portekiz'e 3-0'la boyun eğmişti. Fransa ise Almanya ile karşılaşmış ve maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Macaristan - Fransa müsabakasının canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz...

MACARİSTAN - FRANSA 11'LER

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Szalai, Nagy, Nego, Kleinheisler, Schafer, Fiola, Adam Szalai, Sallai



Fransa: Lloris, Pavard, Kimpembe, Varane, Digne, Kante, Rabiot, Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema

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