19 Haziran 2021, Cumartesi

HABERLER

İspanya-Polonya | CANLI

İspanya-Polonya | CANLI
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 2. hafta maçında İspanya ile Polonya karşı karşıya geliyor. İspanya-Polonya maçına dair tüm detayları ve maçın CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

'nda İspanya ile Polonya kozlarını paylaşıyor. İspanya ilk maçında 'le golsüz berabere kalırken, Polonya ise Slovakya'ya 2-1 mağlup olmuştu. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

İSPANYA-POLONYA İLK 11'LER

İspanya: , , , , , , Koke, Pedri, , , Morata.

Polonya: Szczesny, Bereszynski, , , Moder, Klich, , Puchacz, Swiderski, Zielinski, .


İSPANYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya - Polonya maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Gol düellosunda kazanan Almanya! Gol düellosunda kazanan Almanya!
Portekiz'den kendi kalesine 2 gol birden! Tarihe geçtiler Portekiz'den kendi kalesine 2 gol birden! Tarihe geçtiler
Bizim Çocuklar hazırlıklarını tamamladı Bizim Çocuklar hazırlıklarını tamamladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör