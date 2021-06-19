19 Haziran 2021, Cumartesi

HABERLER

A Milli Takım İsviçre maçı hazırlıklarını tamamladı

Bizim Çocuklar hazırlıklarını tamamladı
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2021

3. ve son hafta maçında 'ımız ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı. | Son dakika haberleri

Bakcell Arena'da teknik direktör yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın başında Güneş, Ay-Yıldızlı oyuncularla sahada kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından idman, istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Milli takımda sakatlığı süren ve yarın forma giyemeyecek olan idmana katılmadı.

Antrenmanı (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş da takip etti.

Türkiye-İsviçre maçı öncesi Çağlar Söyüncü: İsviçre maçı son şansımız
Son dakika EURO 2020 haberi: A Milli Takım'da Şenol Güneş İsviçre maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Portekiz-Almanya | CANLI Portekiz-Almanya | CANLI
Fransa Macaristan'a diş geçiremedi Fransa Macaristan'a diş geçiremedi
Çağlar Söyüncü: İsviçre maçı son şansımız Çağlar Söyüncü: İsviçre maçı son şansımız
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör