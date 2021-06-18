18 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberi: İsveç - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İsveç-Slovakya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 18.06.2021

'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda E Grubu'nda ikinci hafta maçları oynanacak. Grupta 1 puanlı İsveç, 3 puanlı Slovakya ile kozlarını paylaşacak. İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu kritik maça dair tüm detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. E Grubu'nda ile 0-0 berabere kalan İsveç, ilk maçta Polonya'yı mağlup eden Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç ile Slovakya'nın karşılaşacağı maç TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İsveç: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg

Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, ; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda

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