Son dakika EURO 2020 haberi: İsveç - Slovakya maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda E Grubu'nda ikinci hafta maçları oynanacak. Grupta 1 puanlı İsveç, 3 puanlı Slovakya ile kozlarını paylaşacak. İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu kritik maça dair tüm detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. E Grubu'nda İspanya ile 0-0 berabere kalan İsveç, ilk maçta Polonya'yı mağlup eden Slovakya ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İsveç ile Slovakya'nın karşılaşacağı maç TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek ve mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İSVEÇ-SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
İsveç: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg
Slovakya: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Benes; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda
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