Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı CANLI
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Turnuvada ikinci hafta maçları oynanıyor. C Grubu karşılaşmasında Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma adına kritik önem taşıyan bu mücadeleyi canlı anlatımla haberimizden takip edebilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci maçlara geçildi. C Grubu takımlarından Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geliyor. Ukrayna ilk müsabakasında Hollanda karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey Makedonya ise ilk mücadelede Avusturya'ya 3-1 yenilmişti. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UKRAYNA - KUZEY MAKEDONYA 11'LER
UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk
KUZEY MAKEDONYA: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, Musliu, Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski, Bardi, Eljif Elmas, Pandev
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