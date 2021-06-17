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Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı CANLI

Ukrayna - Kuzey Makedonya | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Turnuvada ikinci hafta maçları oynanıyor. C Grubu karşılaşmasında ile karşı karşıya geliyor. Gruptan çıkma adına kritik önem taşıyan bu mücadeleyi canlı anlatımla haberimizden takip edebilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Avrupa Şampiyonası'nda gruplardaki ilk maçların tamamlanmasının ardından ikinci maçlara geçildi. C Grubu takımlarından ile karşı karşıya geliyor. Ukrayna ilk müsabakasında Hollanda karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey Makedonya ise ilk mücadelede Avusturya'ya 3-1 yenilmişti. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


UKRAYNA - KUZEY MAKEDONYA 11'LER

UKRAYNA: Bushchan, , , Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi, Yaremchuk

KUZEY MAKEDONYA: Dimitrievski, Ristovski, Velkovski, , , Ademi, , , , ,

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