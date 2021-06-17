17 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Hollanda - Avusturya | CANLI

Hollanda - Avusturya | CANLI
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Son dakika haberleri: ikinci maçında ile Avusturya karşı karşıya geliyor. Hollanda - Avusturya maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. B grubu ikinci hafta mücadelesinde - Avusturya kozlarını paylaşıyor. Hollanda - Avusturya maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan - maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.


HOLLANDA - AVUSTURYA İLK 11'LER

Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, , , Blind, , , , Wijnaldum, Depay, Weghorst

Avusturya: Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, , , Schlager, , Baumgartner, ,

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