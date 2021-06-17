TURGAY DEMİR - GÜNEŞ BATTI

Galler'in sistemi yok, iki ezberi var… Birincisi, arka direğe şandel ortalar göndermek, ikincisi, savunma arkasına atılan toplara gerideki oyuncuların koşması… Bu kadar basit. Böyle bir rakibe karşı hiç tedbir almamışız, ne arka direk ortalarına vurabildik ne de araya koşu yapanları durdurabildik… Kadroda yine Ozan ve Okay var, sanki İtalya karşısında çok iyi şeyler yaptılar da… Kenan Karaman ona keza! Bu çocukta bizim göremediğimiz ne var Şenol Güneş bir söylese de öğrensek…