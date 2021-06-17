Son dakika EURO 2020 haberi: Usta yazarlar Türkiye-Galler maçını yorumladı! "Bitse de gitsek havasındalardı"
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaştı. Türkiye, zorlu rakibine 2-0'lık sonuçla boyun eğdi. Usta yazarlar da gruptan çıkma şansını zora sokan ay yıldızlıları değerlendirdi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
ERMAN TOROĞLU - EDEBİYATLA OLMAZ
Haydi ilk maç İtalya'ydı. Şenol Güneş, buna ne diyeceksin. 21 takımlı oynanan ligi, 1 hafta evvel bitirdin rakiplerine göre. Maşallah ne kadar iyi hazırlamışsın Milli Takım'ımızı. Dün adamlar istedikleri gibi oynadılar. Yine bir şey yapamadık. Acizdik, ezildik, büzüldük, yenildik. Dünkü maç berabere bitseydi, Galler namına yazık olurdu. Edebiyatla futbol oynanmıyor.
Galler'in eti-budu belli… Her iki kanada iyi top kullanan oyuncular koyarsın; en azından Burak'ın arkasında Hakan'la birlikte sağlam üçlü olur, top yapılır, rakip ceza sahası önünde etkili oyunlar üretilir… Şenol Güneş iyidir, hoştur ancak kafası karıştığı zaman bir adeta önyargılarına esir oluyor. Güneş güpegündüz batıyor deyim yerindeyse!
Koşarak oynanıyor, yardımlaşarak oynanıyor, tekmeye kafa sokarak oynanıyor, yürekle oynanıyor. Bizim sahadaki futbolcular milli takım futbolcuları gibi değillerdi. Lejyonerler gibilerdi. Eski bir deyimdir hani; parayla asker tutarsınız mücadele ettirirsiniz. Hiçbir şey oynamadık iki maçta da. "Türk Milli Takımı bu mu!" dedik.
Adamlarla kavga etmeye kalktık, onu bile beceremedik, oyunun sonlarına doğru. 15 kişi birden kavgaya girmeye kalktılar. Biz onu bile yapamadık. Bu Milli Takım için önce federasyona bakarım, sonra da teknik direktöre. Ama benim için sürpriz olmadı. Türkiye'deki futbol kalitesinden böyle Milli Takım çıkardı.
Zaten Türkiye liginde oynayan futbolcularımız azdı ilk 11'de sahaya sürdüğümüz iki maçta da. Doldurdular 'bizim çocuklar sizin çocuklar' diye. Benim bildiğim çocuklarım; tekmeye kafa sokardı. Maç bitince yürüyecek halleri kalmazdı. Onun için bunlar benim çocuklarım değil, sizin çocuklarınız olsun. Hep beraber federasyonla, teknik direktörle mutlu yeni sezonlara.
TURGAY DEMİR - GÜNEŞ BATTI
Galler'in sistemi yok, iki ezberi var… Birincisi, arka direğe şandel ortalar göndermek, ikincisi, savunma arkasına atılan toplara gerideki oyuncuların koşması… Bu kadar basit. Böyle bir rakibe karşı hiç tedbir almamışız, ne arka direk ortalarına vurabildik ne de araya koşu yapanları durdurabildik… Kadroda yine Ozan ve Okay var, sanki İtalya karşısında çok iyi şeyler yaptılar da… Kenan Karaman ona keza! Bu çocukta bizim göremediğimiz ne var Şenol Güneş bir söylese de öğrensek…
Elimizde Orkun, Dorukhan, Taylan, Abdülkadir, Halil, Yusuf, Kerem başta bir çok vasıflı seçenek varken böyle üç pas yapamayan kadrolar oluşturmak ayrı bir beceri ister. Muhtemelen kadro tahtaya yazıldığı anda özellikle Hakan Çalhanoğlu, "Eyvah yandık" diyordur… Etrafı o kadar yanlış isimlerle donatılıyor ki, Hakan değil Messi olsa sıradanlaşır.
Dün yine ilk 45 dakika çöpe gitti. Kenan Karaman'a tam 75 dakika sabretmek nasıl bir şeydir!? Önde etkisiz kalıyorsun ilk yapacağın iş Halil Dervişoğlu'nu 46'da sahaya atmak ama nerde! Kusura bakma da ne yaptın sen Şenol hoca, yıktın perdeyi eyledin viran…
REHA KAPSAL - TAVIR VE DURUŞ!
İsviçre maçı öncesi Galler'e karşı alacağımız galibiyetle yüzde 80, 90 gruptan çıkmamız garanti olacaktı. Maçın başlangıcı İtalya karşılaşmasına benzer gibi yine kötü oldu. Savunmada Merih'in yerine Kaan ve Çağlar ikilisi, ön alana baskı götürdüğümüzde alan bırakmak yerine geriye kaçarak mesafelerin uzamasına neden oldu. Bir de buna topa sahip olurken Okay'ın gereksiz iki stoper arasına girmesi, önde top almaması, Ozan'ın da oyun hareketsizliğiyle orta saha bağlantısı kesilmiş oldu.
8 numara pozisyonunda oynayan ve ilk golü atan Ramsey'in topsuz savunma arkasına yaptığı koşular derslikti. Bizim orta sahadaki oyuncularımızın Burak'ın ve Galler savunmasının arkasına topsuz koşu denememesi Milli Takım oyuncularının topsuz oyun bilgisizliği gibi hareketsizliğini de gözler önüne serdi. Cengiz maç ritmini bulamadı, hücumda çok çabuk oyundan düştü. Sol çizgide oynayan Kenan'ın dar alan becerisi yok ve geniş alanda atletik oyuncu değil. Burak'ın Hakan ile oynayacağı ikili oyunlar da yeterli olmadı. İki tane 6 numara profilinde oyuncu seçeceksek Yusuf gibi top tekniği olan aynı zamanda sezonun son bölümünde iyi performans sergileyen hızlı, driplingle adam eksikletecebilecek Kerem'in de oyunun bazı bölümlerinde düşünülmesi gerekirdi.
İtalya maçı gibi baskıyı takım halinde yapamadık, geriye gereksiz paslar atıldı. Kurgu yanlışlıklarımız, bununla beraber saha içine ortak akılla hareket edemeyişimiz temel eksikler gibi görünse de İtalya maçındaki kötü oyun ve mağlubiyetten sonra şahsen oyunculardan bir reaksiyon koymalarını bekliyordum, bunu da koyamadılar. 'Turnuva bitse de gitsek' havasında bir anlayışları vardı. Saha içinde bazen istediğin oyunu oynayamayabilirsin ama bu durum ortaya koyacağın hırsı ve arzuyu etkilememeli.
İki maçtır taktiksel çok eksik olabilir, oyuncu performansları iyi olmayabilir ama bu kadar coşkusuz, bu kadar kabullenir bir tavır göstermek bu oynadığımız iki maçtaki herkesi üzen en temel ve önemli unsurdu. Daha önce nasıl Milli Takım oyuncularını aldıkları sonuçlarla alkışladıysak; bu şampiyonada da tavrı ve duruşuyla bizleri çok yaraladılar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?