17 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika EURO 2020 haberi: Hollanda Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Hollanda Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

Avrupa Şampiyonası ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. EURO 2020'nin favori takımlarından , ile karşı karşıya gelecek. C Grubu mücadelesinde kıyasıya bir maça sahne olacak zorlu randevu ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ve TRT 4K'dan canlı yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen "", ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.

İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.

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