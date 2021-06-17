EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka Belçika maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Turnuvada ikinci hafta maçları oynanırken, B Grubu'nun iki iddialı ekibi Danimarka ile Belçika karşı karşıya gelecek. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanacak olan maaç saat 19.00'da başlayacak. İşte Danimarka Belçika maçı öncesi diğer ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanmaya başlarken, B Grubu'nun iki güçlü ekibi Danimarka ve Belçika kozlarını paylaşacak. Kophenhag'ın Parken Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Danimarka Belçika maçında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers'in düdük çalacağı maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BELÇİKA İYİ BAŞLADI!
İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi Belçika, turnuvanın favorilerinden biri konumunda. Belçika'nın Inter'li yıldızı Lukaku attığı iki golle turnuvaya oldukça formda başladı. Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazanan Belçika, oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybetti.
Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında sürpriz bir mağlubiyet yaşayan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor. Finlandiya Danimarka maçında kalbi duran Christian Eriksen, karşılaşmada forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Danimarka: Schmeichel, Mehle, Kjaer, Christensen, Wass, M.Jensen, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Wind, Braithwaite
Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T.Hazard, Mertens, Lukaku, Carrasco
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