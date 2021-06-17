EURO 2020 B Grubu 2. maçında Danimarka ile Belçika karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında Rusya'yı 3-0 yenen Belçika, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan Danimarka ise 1-0'lık Finlandiya mağlubiyetinin ardından güçlü rakibi karşısında mucize arayacak. Danimarka - Belçika maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B grubu ikinci hafta mücadelesinde Danimarka ile Belçika kozlarını paylaşıyor. Danimarka - Belçika maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DANİMARKA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Danimarka - Belçika maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

DANİMARKA - BELÇİKA İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard

Belçika: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku

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