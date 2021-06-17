17 Haziran 2021, Perşembe

HABERLER

Danimarka Belçika maçı CANLI

Danimarka - Belçika | CANLI
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

B Grubu 2. maçında ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk maçında 'yı 3-0 yenen Belçika, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan Danimarka ise 1-0'lık mağlubiyetinin ardından güçlü rakibi karşısında mucize arayacak. Danimarka - Belçika maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. B grubu ikinci hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Danimarka - Belçika maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DANİMARKA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Danimarka - Belçika maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

DANİMARKA - BELÇİKA İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard

Belçika: Courtois, , , , , , , , , ,

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Ukrayna ilk yarıda fişi çekti! Ukrayna ilk yarıda fişi çekti!
EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev! EURO 2020'de Cüneyt Çakır'a görev!
Maç sonrası olay yorum! Bitse de gitsek havasındalardı! Maç sonrası olay yorum! "Bitse de gitsek havasındalardı!"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör