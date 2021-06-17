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A Milli Takım 2 maçta gol atamadı!

Millilerimiz 2 maçta gol atamadı!
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Giriş Tarihi: 17.06.2021

'nda mücadele eden 'ımız, ilk iki maçında İtalya ve Galler ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar bu maçlarda 5 gol yerken, lehimize olan tabelayı ise değiştiremedi. | Son dakika haberleri

A Milli Takımımız, rakip kalede bir türlü golle buluşamadı. İtalya maçını 3 şut çekip 1 isabet yakalayamayan Bizim Çocuklar, Galler karşısında ise 11 şutta sadece 3 isabet yakalasa da golle buluşamadı. Fransa'da 'in şampiyon olmasında büyük rol oynayan en büyük gol silahımız sessizliğini bozamadı. Kral, rakip kalede çok çalışsa da fileleri sarsamadı. 9'da kaleyi yoklayan Burak, topu dışarıya yolladı.

HAREKETSİZ KALDIK

54'te altıpas içinde topu önünde bulan Burak, çok net fırsatı dışarı yolladı. Bu pozisyon milli takımımızın gole yaklaştığı en önemli anlardan biriydi. Burak Yılmaz dışında gol silahlarımızdan , , ve de çabalayan ancak etkili olamayan isimlerdendi. İki maçtır oyuna sonradan giren genç santrfor da varlık gösteremedi.

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