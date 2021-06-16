2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlılar 2-0 kaybederken, Türkiye-Galler maçı sonrası Gareth Bale açıklamalarda bulundu. Bale, "Sonuna kadar mücadele ettik" ifadelerini kullandı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım'ımız, Galler'e 2-0 mağlup oldu ve ikinci maçından da puansız olarak sahadan ayrıldı. Mücadelenin ardından Gareth Bale açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Galibiyet için çok mutluyum, çok sıkı çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik. Bir penaltı kaçırdım ama aynı şekilde devam ederek iyi bir karakter gösterdiğimi düşünüyorum. 2. gol ise pastanın üstündeki krema oldu. Galibiyet almak önemliydi. 4 puan yeterli olur gibi görünüyor ama bakacağız. Başlangıçta bize 4 puan verilseydi, hemen kabul ederdik.

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