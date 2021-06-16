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Türkiye-Galler maçı sonrası Gareth Bale: Sonuna kadar mücadele ettik

Gareth Bale: Sonuna kadar mücadele ettik
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız, ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlılar 2-0 kaybederken, Türkiye-Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Bale, "Sonuna kadar mücadele ettik" ifadelerini kullandı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

2. maçında A Milli Takım'ımız, 'e 2-0 mağlup oldu ve ikinci maçından da puansız olarak sahadan ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Galibiyet için çok mutluyum, çok sıkı çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik. Bir penaltı kaçırdım ama aynı şekilde devam ederek iyi bir karakter gösterdiğimi düşünüyorum. 2. gol ise pastanın üstündeki krema oldu. Galibiyet almak önemliydi. 4 puan yeterli olur gibi görünüyor ama bakacağız. Başlangıçta bize 4 puan verilseydi, hemen kabul ederdik.

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