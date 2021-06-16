2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Takım'ımız, mücadeleden 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar A Grubu'nun 2. maçında ise Galler ile mücadele eden millilerimiz sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye-Galler maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'ye istenilen başlangıcı yapamayan A Milli Takım'ımız A grubunda 2. maçına Galler karşısında çıkıyor. Türkiye-Galler karşılaşmasının tüm detayları haberimizde...

TÜRKİYE - GALLER MAÇI İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Ozan, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Galler maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor.

MERİH DEMİRAL VE YUSUF YAZICI KULÜBÜYE

A Millilerde, İtalya maçına 11'de başlayan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı, Galler karşısında yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu iki ismin yerine Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'i 11'de görevlendirdi.

3 İSİM KADRODA YER ALMADI

A Millilerin 26 kişilik kafilesinden 3 isim Galler mücadelesinin 23 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Şenol Güneş, ilk maçta kadroda yer verdiği Enes Ünal'ı bu maçın kadrosuna dahil etmedi. Güneş, Enes Ünal'ın yerine Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu mücadele kadrosuna dahil etti. Kadroya giremeyen diğer iki isim ise ilk maçta olduğu gibi Abdulkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz oldu.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 54 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

TARİHTE 7. KEZ!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaştığı Galler'le 24 yıl sonra tekrar mücadele veriyor. Türkiye, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

A Milli Takım'da iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. İtalya ile oynanan grubun açılış maçında sarı kart gören Çağlar Söyüncü ve Halil Dervişoğlu, bugün oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde grubun son maçında forma giyemeyecek.

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