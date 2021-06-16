16 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ımızın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu Galler mağlubiyeti sonrası konuştu! "En azından..."
A Milli Takım'ımız EURO 2020'de çıktığı iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçta İtalya'dan 3 gol yiyen milliler, grubun ikinci maçında da Galler'e mağlup oldu ve bu 2 maçta da gol atma başarısı gösteremedi. Genç oyuncularımızdan Halil Dervişoğlu, Galler mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
A Milli Takım'ımız A grubunda mücadele ettiği EURO 2020'de, ilk 2 maçın ardından 0 puanla son sırada bulunuyor. Galler'e 2-0 mağlup olan milli takımda, genç oyunculardan Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.
İŞTE HALİL'İN AÇIKLAMALARI
"İstediğimiz sonucu alamadık, çok üzgünüz. Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?