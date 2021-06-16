16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ımızın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu Galler mağlubiyeti sonrası konuştu! "En azından..."

En azından berabere kalmalıydık
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

'ımız 'de çıktığı iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçta 'dan 3 gol yiyen milliler, grubun ikinci maçında da 'e mağlup oldu ve bu 2 maçta da gol atma başarısı gösteremedi. Genç oyuncularımızdan , Galler mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'ımız mücadele ettiği 'de, ilk 2 maçın ardından 0 puanla son sırada bulunuyor. 'e 2-0 mağlup olan milli takımda, genç oyunculardan açıklamalarda bulundu.

İŞTE HALİL'İN AÇIKLAMALARI

"İstediğimiz sonucu alamadık, çok üzgünüz. Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz."

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