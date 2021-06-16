A Milli Takım'ımız EURO 2020'de çıktığı iki maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçta İtalya'dan 3 gol yiyen milliler, grubun ikinci maçında da Galler'e mağlup oldu ve bu 2 maçta da gol atma başarısı gösteremedi. Genç oyuncularımızdan Halil Dervişoğlu, Galler mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Takım'ımız A grubunda mücadele ettiği EURO 2020'de, ilk 2 maçın ardından 0 puanla son sırada bulunuyor. Galler'e 2-0 mağlup olan milli takımda, genç oyunculardan Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE HALİL'İN AÇIKLAMALARI

"İstediğimiz sonucu alamadık, çok üzgünüz. Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz."

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