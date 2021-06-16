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Son dakika spor haberi: Türkiye - Galler maçında Gareth Bale penaltı kaçırdı! Tarihte bir ilk gerçekleşti...

Bale penaltı kaçırdı! Bir ilk gerçekleşti
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

A Grubu ikinci maçında 'ımız, ile karşı karşıya geldi. Maçın 61. dakikasında Galler, ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yıldız oyuncunun kaçırdığı penaltı, aynı zamanda Galler'in tarihinde değerlendiremediği ilk penaltı vuruşu oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Avrupa Şampiyonasında , ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında Galler, ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu kaçan penaltı, aynı zamanda Gallerin turnuva tarihinde değerlendiremediği ilk penaltı vuruşu oldu. Ayrıca 'nin de şu ana kadar 'larda karşılaştığı bir rakibi ilk kez penaltıdan yararlanamamış oldu.

Kaçan bu penaltı ile 'de kullanılan 3 penaltının 2'si kaçmış oldu.

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