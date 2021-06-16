16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Türkiye - Galler maçında Gareth Bale penaltı kaçırdı! Tarihte bir ilk gerçekleşti...
EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız, Galler ile karşı karşıya geldi. Maçın 61. dakikasında Galler, Gareth Bale ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yıldız oyuncunun kaçırdığı penaltı, aynı zamanda Galler'in Avrupa Şampiyonası tarihinde değerlendiremediği ilk penaltı vuruşu oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2020 Avrupa Şampiyonasında A Milli Takım, Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında Galler, Gareth Bale ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu kaçan penaltı, aynı zamanda Gallerin turnuva tarihinde değerlendiremediği ilk penaltı vuruşu oldu. Ayrıca Türkiye'nin de şu ana kadar EURO'larda karşılaştığı bir rakibi ilk kez penaltıdan yararlanamamış oldu.
Kaçan bu penaltı ile EURO 2020'de kullanılan 3 penaltının 2'si kaçmış oldu.
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