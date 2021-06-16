FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Avrupa'nın önde gelen turnuvalarında görev almaya devam ediyor. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi dev organizasyonlarda düdük çalan Çakır, son olarak EURO 2020'de Macaristan - Portekiz maçını yönetti. Çakır, bu maçtan yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda düdük çalan hakemimiz Cüneyt Çakır, bu sezon rekor gelire ulaşabilir. Çakır, Macaristan - Portekiz maçını yöneterek EURO 2020'den de ilk parasını kazandı. Ajansspor'un haberine göre, bu maçtan Çakır'ın elde edeceği gelir 10 bin Euro (Yaklaşık 100 bin TL). Çakır şampiyona boyunca yöneteceği her maç için bu parayı alacak.

1 MİLYONU AŞACAK

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig geliriyle bu sezon 1 milyon TL'den fala para kazanmış olacak. Çakır'ın Süper Lig ve 1. Lig maçlarından 400 bin TL'ye yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Avrupa kupalarından da 400 bin TL'nin üzeirnde kazandığı belirtiliyor. Euro 2020 ile birlikte Çakır'ın geliri 1 milyon TL'yi aşacak.

TARİHE GEÇTİ

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020'de yönettiği Macaristan - Portekiz maçıyla Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçti.

Çakır, üç farklı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan 4. hakem oldu. 3 ayrı turnuvaya aynı ekiple giden sadece Cüneyt Çakır ve Björn Kupiers var.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Cüneyt Çakır, Euro 2012'de İspanya ile Portekiz arasında oynanan yarı finalde düdük çalmıştı. Maç seri penaltı vuruşlarına gitmiş ve İspanya finale kalmıştı. Çakır, Euro 2016'da ise son 16 turu aşamasında bu kez İtalya - İspanya maçında düdük çalmıştı. Sözü geçen maçı İtalya 2-0 kazanmıştı.

EURO 2012

Ukrayna 2-1 İsveç (Grup maçı)

İtalya 2-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

Portekiz 2-4 İspanya (penaltılar, Yarı final)

EURO 2016

Portekiz 1-1 İzlanda (Grup maçı)

Belçika 3-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)

İtalya 2-0 İspanya (Son 16 turu)

Euro 2020

Macaristan - Portekiz (Grup maçı)

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