16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: EURO 2020'de Macaristan - Portekiz maçında düdük çalan Cüneyt Çakır yaklaşık 100 bin TL kazandı!

Tek maçtan büyük kazanç! Çakır tarihe geçti
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

FIFA kokartlı Türk hakem , 'nın önde gelen turnuvalarında görev almaya devam ediyor. Kariyerinde , ve gibi dev organizasyonlarda düdük çalan Çakır, son olarak 'de - Portekiz maçını yönetti. Çakır, bu maçtan yaklaşık 100 bin TL gelir elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Şampiyonası'nda düdük çalan hakemimiz , bu sezon rekor gelire ulaşabilir. Çakır, - Portekiz maçını yöneterek 'den de ilk parasını kazandı. Ajansspor'un haberine göre, bu maçtan Çakır'ın elde edeceği gelir 10 bin Euro (Yaklaşık 100 bin TL). Çakır şampiyona boyunca yöneteceği her maç için bu parayı alacak.

1 MİLYONU AŞACAK

ve geliriyle bu sezon 1 milyon TL'den fala para kazanmış olacak. Çakır'ın Süper Lig ve 1. Lig maçlarından 400 bin TL'ye yakın gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Avrupa kupalarından da 400 bin TL'nin üzeirnde kazandığı belirtiliyor. Euro 2020 ile birlikte Çakır'ın geliri 1 milyon TL'yi aşacak.

TARİHE GEÇTİ

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020'de yönettiği Macaristan - Portekiz maçıyla Avrupa Futbol Şampiyonası tarihine geçti.

Çakır, üç farklı 'nda düdük çalan 4. hakem oldu. 3 ayrı turnuvaya aynı ekiple giden sadece Cüneyt Çakır ve Björn Kupiers var.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Cüneyt Çakır, 'de ile Portekiz arasında oynanan yarı finalde düdük çalmıştı. Maç seri penaltı vuruşlarına gitmiş ve İspanya finale kalmıştı. Çakır, 'da ise son 16 turu aşamasında bu kez - İspanya maçında düdük çalmıştı. Sözü geçen maçı İtalya 2-0 kazanmıştı.

EURO 2012

Ukrayna 2-1 (Grup maçı)

İtalya 2-0 . (Grup maçı)
Portekiz 2-4 İspanya (penaltılar, Yarı final)

EURO 2016

Portekiz 1-1 (Grup maçı)

3-0 İrlanda Cum. (Grup maçı)
İtalya 2-0 İspanya (Son 16 turu)
Euro 2020

Macaristan - Portekiz (Grup maçı)

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