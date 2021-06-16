16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye -Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz...

Türkiye -Galler maçında ortalık karıştı! Burak Yılmaz...
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika haberleri: 'ın, ile oynadığı maçında 90. dakikasında ortalık karıştı. ile ve arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

Son dakika haberleri: 'ın, ile oynadığı maçında 90. dakikasında ortalık karıştı. ile ve arasında gerginlik yaşandı.

İŞTE O ANLAR





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