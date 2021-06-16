16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika EURO 2020 haberleri: TFF Türkiye - Galler maçı öncesi A Milli Takım'a başarı diledi!
A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası ikinci maçında Galler ile karşılaşacak. Zorlu randevu öncesi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım'a başarı dilediler. | Son dakika EURO 2020 haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Başkanımız Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekilimiz Servet Yardımcı ve Genel Sekreterimiz Kadir Kardaş, Galler maçı öncesi takımımıza başarı dilediler" ifadeleri kullanıldı.
İşte o görüntüler:
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