16 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberleri: TFF Türkiye - Galler maçı öncesi A Milli Takım'a başarı diledi!

TFF A Milli Takım'a başarı diledi!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

, Avrupa Şampiyonası ikinci maçında ile karşılaşacak. Zorlu randevu öncesi, Futbol Federasyonu Başkanı , 1. Başkan Vekili ve Genel Sekreter , A Milli Takım'a başarı dilediler. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Başkanımız , 1. Başkan Vekilimiz ve Genel Sekreterimiz , maçı öncesi takımımıza başarı dilediler" ifadeleri kullanıldı.

İşte o görüntüler:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Finlandiya - Rusya | CANLI Finlandiya - Rusya | CANLI
UEFA'dan Marko Arnautovic'e ceza! UEFA'dan Marko Arnautovic'e ceza!
Millilerin Galler maçında giyeceği forma belli oldu! Millilerin Galler maçında giyeceği forma belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör