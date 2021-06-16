16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalya - İsviçre | CANLI

İtalya-İsviçre | CANLI
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika haberleri: 2. maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. İtalya-İsviçre maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında İtalya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberinizden ulaşabilirsiniz.

İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - İsviçre maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi 'dan yönetiyor.




İTALYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ


İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, , Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.

İsviçre: Sommer, Elvedi, , , , , , , , , Seferovic.
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