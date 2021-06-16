16 Haziran 2021, Çarşamba
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İTALYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.
İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic.
Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalya - İsviçre | CANLI
Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. maçında İtalya ile İsviçre karşı karşıya geliyor. İtalya-İsviçre maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında İtalya ile İsviçre kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı skor takibine haberinizden ulaşabilirsiniz.
İTALYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - İsviçre maçı 16 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi Rusya'dan Sergei Karasev yönetiyor.
İTALYA - İSVİÇRE MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne.
İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic.
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