16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Gareth Bale Türkiye-Galler maçında penaltıdan yararlanamadı
Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye-Galler maçının 61. dakikasında Gareth Bale penaltı atışında topu ustten dışarıya attı. Bale ülkesinin Avrupa Şampiyonası tarihinde kazandığı ilk penaltıyı gole çeviremedi.
EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkşye ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında Gareth Bale penaltı atışında topu üstten auta attı. Galler'in Avrupa Şampiyonası tarihinde kullandığı ilk penaltıyı gole çeviremezken, EURO 2020'de kullanılan üç penaltının ikisi kaçtı (diğeri Pierre-Emile Hojbjerg).
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