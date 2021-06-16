16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Gareth Bale Türkiye-Galler maçında penaltıdan yararlanamadı

Bale tarihe geçti! Penaltı...
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika haberleri: - maçının 61. dakikasında penaltı atışında topu ustten dışarıya attı. Bale ülkesinin tarihinde kazandığı ilk penaltıyı gole çeviremedi.

A Grubu 2. maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. dakikasında penaltı atışında topu üstten auta attı. Galler'in tarihinde kullandığı ilk penaltıyı gole çeviremezken, EURO 2020'de kullanılan üç penaltının ikisi kaçtı (diğeri -).
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