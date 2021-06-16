16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı

Son dakika EURO 2020 haberleri: EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Almanya arasında oynanan maçta saşırtan bir olay yaşandı. Alman futbolcu Antonio Rüdiger, Paul Pogba'yı ısırdı. O anlar kameralara yansırken, Paul Pogba maç sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

'nda son dünya şampiyonu ile kozlarını paylaştı. Horozlar, rakibini 20. dakikada Mats Hummels'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı

Dev karşılaşmaya damga vuran olay ise futbolcu ile Fransız oyuncu arasında yaşandı. İlk yarının sonlarına doğru yaşanan olayda Rüdiger, Pogba ile yaşadığı ikili mücadele esnasında rakibini ısırdı.

Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı

Fransız futbolcu, yaşanan olayın ardından maçın hakemi Carlos del Cerro Grande'ye itirazda bulundu ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı

"BÜYÜTECEK BİR ŞEY DEĞİL"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan , Rüdiger'in kendisini ısırdığını söylerken, futbolcuyla arkadaş olduklarını belirtti.

Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı

Fransız yıldız, "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Biz arkadaşız. Beni biraz ısırdı ama bu büyütülecek bir şey değil. Sanırım televizyondan da gördünüz. Ancak her şey bitti, geçmişte kaldı"

Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı

"OYUNDAN ATILMASINI İSTEMEZDİM"

"Isırığı hissettim ve hakeme söyledim. Sahada kararları o veriyor. Kart göstermedi ve bence böylesi daha iyi. Bu yüzden oyundan atılmasını istemezdim. Bu tür kararlar için ağlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı

AKILLARA LUIS SUAREZ GELDİ

Rüdiger'in Pogba'yı ısırması sonrası akıllara Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in ısırık vakaları geldi. Tecrübeli golcü, Suarez, Ajax yıllarında PSV oyuncusu Otman Bakkal'ı boynundan ısırmış ve 7 maç ceza almıştı.

Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı

Yıldız futbolcu, Liverpool forması giyerken Chelsea'li Branislav Ivanovic'i ısırdıktan sonra 10 maçla cezalandırılırken vukuatı uluslararası arenada da sürdü. 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan yıldız Giorgio Chiellini'yi ısıran Suarez 4 ay futboldan men edilmişti.

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