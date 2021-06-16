Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa - Almanya maçında saşırtan olay! Rüdiger Pogba'yı ısırdı
Son dakika EURO 2020 haberleri: EURO 2020 F Grubu'nda Fransa ile Almanya arasında oynanan maçta saşırtan bir olay yaşandı. Alman futbolcu Antonio Rüdiger, Paul Pogba'yı ısırdı. O anlar kameralara yansırken, Paul Pogba maç sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
EURO 2020 F Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile Almanya kozlarını paylaştı. Horozlar, rakibini 20. dakikada Mats Hummels'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Dev karşılaşmaya damga vuran olay ise Alman futbolcu Antonio Rüdiger ile Fransız oyuncu Paul Pogba arasında yaşandı. İlk yarının sonlarına doğru yaşanan olayda Rüdiger, Pogba ile yaşadığı ikili mücadele esnasında rakibini ısırdı.
Fransız futbolcu, yaşanan olayın ardından maçın hakemi Carlos del Cerro Grande'ye itirazda bulundu ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
"BÜYÜTECEK BİR ŞEY DEĞİL"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Paul Pogba, Rüdiger'in kendisini ısırdığını söylerken, Alman futbolcuyla arkadaş olduklarını belirtti.
Fransız yıldız, "Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Biz arkadaşız. Beni biraz ısırdı ama bu büyütülecek bir şey değil. Sanırım televizyondan da gördünüz. Ancak her şey bitti, geçmişte kaldı"
"OYUNDAN ATILMASINI İSTEMEZDİM"
"Isırığı hissettim ve hakeme söyledim. Sahada kararları o veriyor. Kart göstermedi ve bence böylesi daha iyi. Bu yüzden oyundan atılmasını istemezdim. Bu tür kararlar için ağlamıyorum" ifadelerini kullandı.
AKILLARA LUIS SUAREZ GELDİ
Rüdiger'in Pogba'yı ısırması sonrası akıllara Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in ısırık vakaları geldi. Tecrübeli golcü, Suarez, Ajax yıllarında PSV oyuncusu Otman Bakkal'ı boynundan ısırmış ve 7 maç ceza almıştı.
Yıldız futbolcu, Liverpool forması giyerken Chelsea'li Branislav Ivanovic'i ısırdıktan sonra 10 maçla cezalandırılırken vukuatı uluslararası arenada da sürdü. 2014 Dünya Kupası'nda İtalyan yıldız Giorgio Chiellini'yi ısıran Suarez 4 ay futboldan men edilmişti.
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