16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberi: UEFA Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verdi!

UEFA'dan Marko Arnautovic'e ceza!
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

, Avrupa Şampiyonası'nda - maçında attığı golden sonra ırkçı ifadeler kullanan 'e 1 maç ceza verdi. Arnautovic, gruptaki mücadelesinde forma giyemeyecek. | Son dakika EURO 2020 haberleri

, 'ndaki () maçında attığı golün ardından rakip futbolcuya sözlü hakarette bulunduğu gerekçesiyle Avusturyalı futbolcu 'e bir maç men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 13 Haziran'da 'nda oynanan -Kuzey Makedonya maçında yaşanan olay hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

'nda forma giyen Marko Arnautovic, maç sırasında rakip futbolcuya sözlü hakarette bulunduğu gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından bir maç men cezası aldı.

temsilcisi 'ta forma giyen Sırp kökenli futbolcu, Avusturya'nın ile yarın oynayacağı grup maçında cezası nedeniyle görev alamayacak.

Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu 'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki futbolcu, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı ise takım arkadaşının ağzını kapatarak susturmaya çalışmıştı.

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