16 Haziran 2021, Çarşamba
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İŞTE MERAŞ'IN AÇIKLAMALARI
"İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur."
Son dakika EURO 2020 haberi: Türkiye Galler maçının ardından Umut Meraş konuştu!
Son dakika EURO 2020 haberleri: A Milli Takım'ın Galler'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Umut Meraş açıklamalarda bulundu. Meraş, ""İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok." dedi.
EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galler 2-0 üstünlükle kapattı. Bu karşılaşmanın ardından Umut Meraş değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE MERAŞ'IN AÇIKLAMALARI
"İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur."
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