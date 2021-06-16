16 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: Türkiye Galler maçının ardından Umut Meraş konuştu!

Umut Meraş maç sonunda konuştu!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika haberleri: 'ın 'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Meraş, ""İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok." dedi.

A Grubu 2. maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galler 2-0 üstünlükle kapattı. Bu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE MERAŞ'IN AÇIKLAMALARI

"İstediğimiz gibi olmadı, tüm halkımızdan özür dileriz. Kazanmayı çok istiyorduk ama olmadı. Söylenecek bir şey de yok. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir şeyimiz kalmasa bile son maça kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız, olursa olur."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İtalya'nın golü VAR'a takıldı! İşte tartışmalı karar... İtalya'nın golü VAR'a takıldı! İşte tartışmalı karar...
Rob Pabe: Daha fazla gol atabilirdik Rob Pabe: Daha fazla gol atabilirdik
En azından berabere kalmalıydık "En azından berabere kalmalıydık"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör