16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberi: Mesut Özil Galler maçında A Milli Takım'a başarılar diledi!

Mesut Özil'den Milli Takım'a destek!
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

, 'nda ile kozlarını paylaşacak. - Galler maçı öncesi 'nin yıldız futbolcusu , A Milli Takım'a başarı mesajı yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'nin yıldız oyuncusu , 'a başarılar diledi.

Yıldız orta saha, 'nin 'nda karşılaşacağı maçı öncesi, "Milli Takımımıza kardeş ülke 'da Galler'e karşı başarılar diliyorum. Haydi Türkiye!" mesajını yayınladı.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı:

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