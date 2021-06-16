16 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika EURO 2020 haberi: Mesut Özil Galler maçında A Milli Takım'a başarılar diledi!
A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Galler ile kozlarını paylaşacak. Türkiye - Galler maçı öncesi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, A Milli Takım'a başarı mesajı yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, A Milli Takım'a başarılar diledi.
Yıldız orta saha, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacağı Galler maçı öncesi, "Milli Takımımıza kardeş ülke Azerbaycan'da Galler'e karşı başarılar diliyorum. Haydi Türkiye!" mesajını yayınladı.
İşte Mesut Özil'in paylaşımı:
Milli Takımımıza, kardeş ülke Azerbaycan'da Galler'e karşı başarılar diliyorum. Haydi Türkiye! 🇹🇷⚽#bizimçocuklar— Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 16, 2021
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