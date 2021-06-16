16 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Milli Takım'a başarı diledi!

Muharrem Kasapoğlu A Milli Takım'a başarı diledi!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu randevu öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu 'a başarı diledi. Kasapoğlu, "Buraya kadar kolay gelmediniz. Bundan sonrası da elbet kolay olmayacak ama size inanıyoruz!" paylaşımında bulundu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu - maçı öncesi 'a başarı mesajı yayınladı.

Kasapoğlu, "Buraya kadar kolay gelmediniz. Bundan sonrası da elbet kolay olmayacak ama size inanıyoruz!" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Finlandiya - Rusya | CANLI Finlandiya - Rusya | CANLI
UEFA'dan Marko Arnautovic'e ceza! UEFA'dan Marko Arnautovic'e ceza!
Millilerin Galler maçında giyeceği forma belli oldu! Millilerin Galler maçında giyeceği forma belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör