Son dakika EURO 2020 haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Milli Takım'a başarı diledi!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile Galler karşı karşıya gelecek. Zorlu randevu öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Milli Takım'a başarı diledi. Kasapoğlu, "Buraya kadar kolay gelmediniz. Bundan sonrası da elbet kolay olmayacak ama size inanıyoruz!" paylaşımında bulundu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Türkiye-Galler maçı öncesi A Milli Takım'a başarı mesajı yayınladı.

Kasapoğlu, "Buraya kadar kolay gelmediniz. Bundan sonrası da elbet kolay olmayacak ama size inanıyoruz!" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

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