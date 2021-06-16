Son dakika EURO 2020 haberi: Cristiano Ronaldo'dan sonra Paul Pogba da yaptı! Alkol şişesini alıp...

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Cristiano Ronaldo'nun gerçekleştirdiği basn toplantısında kola şişesini kaldırıp "Su için" mesajı vermesi gündem yaratmıştı. Bu olaydan sonra Fransız yıldız Paul Pogba da sponsor alkol markasının şişesini kaldırdı. İşte yaşanan olayların detayı... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Dünya yıldızlarının içecek protestosu devam ediyor. Ajansspor'da yer alan habere göre, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısında gazlı içeceği masadan kaldırıp suyu ön plana çıkarmasının ardından bir tepki de Fransa'nın dünyaca ünlü futbolcusu Paul Pogba'dan geldi.

Manchester United'de forma giyen ve Almanya maçının oyuncusu seçilen Pogba, basın toplantısında EURO 2020'nin resmi bira ortağı markanın şişesini masadan kaldırdı.

HİSSELER GERİLEDİ



EURO 2020'deki Macaristan-Portekiz maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Ronaldo'nun masaya konulan sponsor Coca-Cola şişelerini kaldırıp, "Su için" demesi büyük yankı uyandırmıştı. Ronaldo'nun hareketinin etkisi finansal alanda da kendini gösterdi.Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 dolara düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar dolarlık hisselerin bir anda 238 milyar dolara gerilemesiydi. Yani ünlü içecek firmasının değer kaybı 4 milyar doları buldu.

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