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Son dakika EURO 2020 haberi: Cristiano Ronaldo'dan sonra Paul Pogba da yaptı! Alkol şişesini alıp...

Ronaldo'dan sonra Pogba da yaptı! Alkol şişesini alıp...
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nda 'nun gerçekleştirdiği basn toplantısında kola şişesini kaldırıp "Su için" mesajı vermesi gündem yaratmıştı. Bu olaydan sonra Fransız yıldız Paul da sponsor alkol markasının şişesini kaldırdı. İşte yaşanan olayların detayı... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Dünya yıldızlarının içecek protestosu devam ediyor. Ajansspor'da yer alan habere göre, Portekizli 'nun basın toplantısında gazlı içeceği masadan kaldırıp suyu ön plana çıkarmasının ardından bir tepki de 'nın dünyaca ünlü futbolcusu Paul 'dan geldi.

'de forma giyen ve maçının oyuncusu seçilen Pogba, basın toplantısında 'nin resmi bira ortağı markanın şişesini masadan kaldırdı.

HİSSELER GERİLEDİ

EURO 2020'deki - maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Ronaldo'nun masaya konulan sponsor Coca-Cola şişelerini kaldırıp, "Su için" demesi büyük yankı uyandırmıştı. Ronaldo'nun hareketinin etkisi finansal alanda da kendini gösterdi.'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 dolara düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar dolarlık hisselerin bir anda 238 milyar dolara gerilemesiydi. Yani ünlü içecek firmasının değer kaybı 4 milyar doları buldu.

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