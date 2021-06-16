16 Haziran 2021, Çarşamba

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Rob Pabe Türkiye-Galler maçı sonrası konuştu! "Daha fazla gol atabilirdik"

Rob Pabe: Daha fazla gol atabilirdik
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu ikinci maçında 'ımız ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan Galler'in teknik direktörü , "Daha fazla gol atabilirdik" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

ikinci maçında 'ımız 'e 2-0'lık sonuçla boyun eğdi. Mücadelenin ardından Galler Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçtan önce de söyledim. 'ye çok saygı duyuyorduk ama 'den farklı bir takım oldukları için Türkiye'ye göre farklı bir plan hazırladık. Takımımla gurur duyuyorum. Daha fazla da gol atabilirdik.

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