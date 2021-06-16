2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız Galler ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından konuşan Galler'in teknik direktörü Rob Pabe, "Daha fazla gol atabilirdik" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız Galler'e 2-0'lık sonuçla boyun eğdi. Mücadelenin ardından Galler Teknik Direktörü Rob Pabe açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maçtan önce de söyledim. Türkiye'ye çok saygı duyuyorduk ama İsviçre'den farklı bir takım oldukları için Türkiye'ye göre farklı bir plan hazırladık. Takımımla gurur duyuyorum. Daha fazla da gol atabilirdik.

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