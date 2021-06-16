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Finlandiya - Rusya maçı | CANLI

Finlandiya - Rusya | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci hafta maçında Finlandiya ile Rusya karşı karşıya geliyor. Günün ilk mücadelesinde Finlandiya ile Rusya Krestovskiy Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'de heyecan, grupların ikinci maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Finlandiya ile Rusya Krestovskiy Stadyumu'nda karşılaşıyor.

B Grubu'nda oynanan ilk maçlarda Finlandiya 'yı 1-0 mağlup ederken Rusya ise karşısında 3-0'lık mağlubiyet aldı.

Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;

İLK 11'LER

Finlandiya: Hradecky, Toivio, , O'Shaughnessy, Raitala, , , , , , Pohjanpalo.

Rusya: , , Dzhikiya, Diveev, Kuzyayev, Barinov, , Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.

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