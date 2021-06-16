Finlandiya - Rusya maçı | CANLI
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci hafta maçında Finlandiya ile Rusya karşı karşıya geliyor. Günün ilk mücadelesinde Finlandiya ile Rusya Krestovskiy Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de heyecan, grupların ikinci maçlarıyla devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında Finlandiya ile Rusya Krestovskiy Stadyumu'nda karşılaşıyor.
B Grubu'nda oynanan ilk maçlarda Finlandiya Danimarka'yı 1-0 mağlup ederken Rusya ise Belçika karşısında 3-0'lık mağlubiyet aldı.
Zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;
İLK 11'LER
Finlandiya: Hradecky, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Raitala, Lod, Schüller, Kamara, Uronen, Pukki, Pohjanpalo.
Rusya: Safonov, Mario Fernandes, Dzhikiya, Diveev, Kuzyayev, Barinov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.
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