EURO 2020 B Grubu 2. hafta maçında Finlandiya ile Rusya kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Belçika'ya mağlup olan Rusya, Finlandiya karşısında bu kez 3 puanı almayı başardı. Rusya'ya galibiyeti getiren gol, 45+2'de Miranchuk'tan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Rusya, Finlandiya'yı Saint Petersburg Stadı'nda ağırladı. Ruslar, 45+2'nci dakikada Aleksei Miranchuk'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2'nci yarıda başka gol olmayınca Rusya, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve grupta 3 puanla tanışmış oldu. Finlandiya ise 3 puanda kaldı.



B Grubu'nda 21 Haziran Pazartesi günü Rusya-Danimarka, Finlandiya-Belçika karşılaşmaları oynanacak.

Karşılaşmanın ardından B grubunda oluşan puan tablosu ise şöyle;

1- BELÇİKA: 3 puan (1 maçı eksik)

2- RUSYA: 3 puan

3- FİNLANDİYA: 3 puan

4- DANİMARKA: 0 puan (1 maçı eksik)

DİĞER

HABERLER HABERLERİ