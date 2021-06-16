Finlandiya 0 - 1 Rusya (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2020 B Grubu 2. hafta maçında Finlandiya ile Rusya kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta Belçika'ya mağlup olan Rusya, Finlandiya karşısında bu kez 3 puanı almayı başardı. Rusya'ya galibiyeti getiren gol, 45+2'de Miranchuk'tan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Rusya, Finlandiya'yı Saint Petersburg Stadı'nda ağırladı. Ruslar, 45+2'nci dakikada Aleksei Miranchuk'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2'nci yarıda başka gol olmayınca Rusya, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve grupta 3 puanla tanışmış oldu. Finlandiya ise 3 puanda kaldı.
B Grubu'nda 21 Haziran Pazartesi günü Rusya-Danimarka, Finlandiya-Belçika karşılaşmaları oynanacak.
Karşılaşmanın ardından B grubunda oluşan puan tablosu ise şöyle;
1- BELÇİKA: 3 puan (1 maçı eksik)
2- RUSYA: 3 puan
3- FİNLANDİYA: 3 puan
4- DANİMARKA: 0 puan (1 maçı eksik)
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