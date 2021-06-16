16 Haziran 2021, Çarşamba

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Finlandiya 0 - 1 Rusya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tek gol galibiyete yetti! 3 puan Rusya'nın
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

B Grubu 2. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta 'ya mağlup olan Rusya, Finlandiya karşısında bu kez 3 puanı almayı başardı. Rusya'ya galibiyeti getiren gol, 45+2'de Miranchuk'tan geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

B Grubu 2'nci maçında , 'yı 'nda ağırladı. , 45+2'nci dakikada Aleksei Miranchuk'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2'nci yarıda başka gol olmayınca Rusya, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve grupta 3 puanla tanışmış oldu. Finlandiya ise 3 puanda kaldı.

B Grubu'nda 21 Haziran Pazartesi günü Rusya-, Finlandiya- karşılaşmaları oynanacak.

Karşılaşmanın ardından B grubunda oluşan puan tablosu ise şöyle;

1- BELÇİKA: 3 puan (1 maçı eksik)

2- RUSYA: 3 puan

3- FİNLANDİYA: 3 puan

4- DANİMARKA: 0 puan (1 maçı eksik)

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