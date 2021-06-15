Son dakika EURO 2020 haberleri | Christian Eriksen'den yeni bir açıklama geldi!
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de Danimarka-Finlandiya maçının 44. dakikasında kalbi duran ve yerde kalan Eriksen'den son durumu ile alakalı sosyal medya hesabından paylaşım geldi.
EURO 2020'de oynanan Danimarka Finlandiya maçının 44. dakikasında kalbi duran Christian Eriksen, herkesi korkutmuştu. Saha içinde başta takım arkadaşı Simon Kjaer olmak üzere müdahalesi hemen gerçekleştirilen Eriksen, daha sonra sağlık görevlilerinin yoğun çabası sonrası hayata tutunmuştu.
İki gündür hastanede tutulan Eriksen'den yeni bir mesaj geldi. Yıldız futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın." dedi.
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