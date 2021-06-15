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Son dakika spor haberi: Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo Macaristan galibiyetini yorumladı! "Zor maç oldu"

Rekortmen böyle konuştu! Zor maç oldu
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

ilk hafta maçında , 'ı 3-0 mağlup etti. Bu önemli galibiyette 2 gol birden atan aynı zamanda da rekoru kıran , mücadelenin ardından galibiyeti yorumladı. 36 yaşındaki futbolcu, oldukça zor bir maç olduğunu ancak galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'de 'a attığı 2 golle maçın yıldızı seçilen , karşılaşmanın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen süperstar, "Zor bir maç oldu, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ama 3 gol atmayı başardık. Gol atmama yardım ettiği için takımına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

maçının da önemli olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Doğru şekilde başlamak önemliydi. Şimdi bu özgüveni sıradaki maça taşımamız lazım" dedi.

Portekiz, gruptaki 2. maçını 19 Haziran 19:00'da Almanya'ya karşı oynayacak.

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