15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo Macaristan galibiyetini yorumladı! "Zor maç oldu"
EURO 2020 F Grubu ilk hafta maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Bu önemli galibiyette 2 gol birden atan aynı zamanda da Avrupa Şampiyonası rekoru kıran Cristiano Ronaldo, mücadelenin ardından galibiyeti yorumladı. 36 yaşındaki futbolcu, oldukça zor bir maç olduğunu ancak galibiyetle başlamanın önemli olduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Portekiz'de Macaristan'a attığı 2 golle maçın yıldızı seçilen Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından konuştu.
Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen süperstar, "Zor bir maç oldu, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık ama 3 gol atmayı başardık. Gol atmama yardım ettiği için takımına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya maçının da önemli olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Doğru şekilde başlamak önemliydi. Şimdi bu özgüveni sıradaki maça taşımamız lazım" dedi.
Portekiz, gruptaki 2. maçını 19 Haziran 19:00'da Almanya'ya karşı oynayacak.
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