15 Haziran 2021, Salı
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11 - Cristiano Ronaldo
Son dakika spor haberi: Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!
EURO 2020 F Grubu ilk maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Maçın büyük bir bölümü eşitlikle devam ederken Portekiz, son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçtan öne çıkan bir başka detay da Cristiano Ronaldo'dan geldi. Dünya yıldızı futbolcu attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020 F grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaştı.
Zorlu karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo, attığı 2 golle takımını 3-0 üstünlüğe taşıdı ve tarihi bir rekora imza attı.
Ronaldo, 11 golle Michel Platini'yi geride bıraktı ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan isim oldu. İşte detaylar...
İşte o sıralama:
11 - Cristiano Ronaldo
9 - Platini
7 - Shearer
6 - Griezmann
6 - Van Nistelrooy
6 - Kluivert
6 - Rooney
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