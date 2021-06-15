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Son dakika spor haberi: Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

Ronaldo rekor kırdı! Şampiyona tarihinin...
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

F Grubu ilk maçında , 'ı 3-0 mağlup etti. Maçın büyük bir bölümü eşitlikle devam ederken , son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçtan öne çıkan bir başka detay da 'dan geldi. Dünya yıldızı futbolcu attığı golle tarihine geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

F grubu ilk maçında ile kozlarını paylaştı.

Zorlu karşılaşmanın 87. dakikasında , attığı 2 golle takımını 3-0 üstünlüğe taşıdı ve tarihi bir rekora imza attı.

, 11 golle Michel 'yi geride bıraktı ve tarihinde en çok gol atan isim oldu. İşte detaylar...

İşte o sıralama:

11 - Cristiano Ronaldo
9 - Platini
7 -
6 -
6 -
6 -
6 -

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