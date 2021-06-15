Son dakika spor haberi: Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo Avrupa Şampiyonası tarihine geçti!

EURO 2020 F Grubu ilk maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Maçın büyük bir bölümü eşitlikle devam ederken Portekiz, son dakikalarda bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçtan öne çıkan bir başka detay da Cristiano Ronaldo'dan geldi. Dünya yıldızı futbolcu attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020 F grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaştı.

Zorlu karşılaşmanın 87. dakikasında Cristiano Ronaldo, attığı 2 golle takımını 3-0 üstünlüğe taşıdı ve tarihi bir rekora imza attı.

Ronaldo, 11 golle Michel Platini'yi geride bıraktı ve Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan isim oldu. İşte detaylar...

İşte o sıralama:

11 - Cristiano Ronaldo

9 - Platini

7 - Shearer

6 - Griezmann

6 - Van Nistelrooy

6 - Kluivert

6 - Rooney

DİĞER

HABERLER HABERLERİ