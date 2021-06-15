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Son dakika EURO 2020 haberi: Macaristan Portekiz maçında Cüneyt Çakır ve ekibinden kritik ofsayt kararı!

Çakır ve ekibinden kritik ofsayt kararı!
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nda ile karşı karşıya geldi. Maçın 80. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Macaristan, Portekiz karşısında ile golü buldu. Ancak ve ekibinden pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. 'dan gelen karar da hakemlerimizin kararını onayladı. İşte o anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Avrupa Şampiyonası'nda ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 0-0 devam ederken, karşılaşmanın 80. dakikasında Macaristan, ile 1-0 öne geçti. Ancak Macaristan'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 'ın ekibindeki yardımcı hakem , ofsayt kararını veren hakemdi. Ongun'un bu kararını da onayladı ve gol geçerli sayılmadı.

İŞTE MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇINDA YAŞANAN KRİTİK OFSAYT POZİSYONU...

Son dakika EURO 2020 haberi: Macaristan 0 - 3 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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