15 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika EURO 2020 haberi: Macaristan Portekiz maçında Cüneyt Çakır ve ekibinden kritik ofsayt kararı!
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Maçın 80. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Macaristan, Portekiz karşısında Schöne ile golü buldu. Ancak Cüneyt Çakır ve ekibinden Tarık Ongun pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. VAR'dan gelen karar da hakemlerimizin kararını onayladı. İşte o anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 0-0 devam ederken, karşılaşmanın 80. dakikasında Macaristan, Schöne ile 1-0 öne geçti. Ancak Macaristan'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Cüneyt Çakır'ın ekibindeki yardımcı hakem Tarık Ongun, ofsayt kararını veren hakemdi. Ongun'un bu kararını VAR da onayladı ve gol geçerli sayılmadı.
İŞTE MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇINDA YAŞANAN KRİTİK OFSAYT POZİSYONU...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)