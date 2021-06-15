Son dakika EURO 2020 haberi: Macaristan Portekiz maçında Cüneyt Çakır ve ekibinden kritik ofsayt kararı!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Maçın 80. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Macaristan, Portekiz karşısında Schöne ile golü buldu. Ancak Cüneyt Çakır ve ekibinden Tarık Ongun pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. VAR'dan gelen karar da hakemlerimizin kararını onayladı. İşte o anlar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 0-0 devam ederken, karşılaşmanın 80. dakikasında Macaristan, Schöne ile 1-0 öne geçti. Ancak Macaristan'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Cüneyt Çakır'ın ekibindeki yardımcı hakem Tarık Ongun, ofsayt kararını veren hakemdi. Ongun'un bu kararını VAR da onayladı ve gol geçerli sayılmadı.

İŞTE MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇINDA YAŞANAN KRİTİK OFSAYT POZİSYONU...

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