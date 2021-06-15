Son dakika EURO 2020 haberi: Fransa - Almanya maçında Mats Hummels kendi kalesine attı! İşte o pozisyon...

EURO 2020 F grubu karşılaşmasında Fransa ile Almanya kozlarını paylaştı. Maçın 20. dakikasında Alman savunmacı Mats Hummels, talihsiz bir an yaşayarak topu kendi ağlarına gönderdi. Böylelikle Almanya’nın Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü Hummels kaydetmiş oldu. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 F grubu maçında Fransa ile Almanya kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Alman stoper Mats Hummels, şanssız bir an yaşadı ve topu kendi ağlarına göndererek takımını 1-0 geriye düşürdü.

Almanya'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü Hummels kaydetti.

İŞTE O POZİSYON:

DİĞER

HABERLER HABERLERİ