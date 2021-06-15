16 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika EURO 2020 haberi: Fransa - Almanya maçında Mats Hummels kendi kalesine attı! İşte o pozisyon...

Hummels kendi kalesine attı! İşte o pozisyon...
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

F grubu karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı. Maçın 20. dakikasında Alman savunmacı , talihsiz bir an yaşayarak topu kendi ağlarına gönderdi. Böylelikle Almanya’nın tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü Hummels kaydetmiş oldu. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri

F grubu maçında ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Alman stoper , şanssız bir an yaşadı ve topu kendi ağlarına göndererek takımını 1-0 geriye düşürdü.

Almanya'nın tarihinde kendi kalesine attığı ilk golü Hummels kaydetti.

İŞTE O POZİSYON:

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